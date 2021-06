Radio 021 pre 4 sati

U Novom Sadu će i sutra biti veoma toplo.

U sredu će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni. U četvrtak osveženje uz moguću kišu i maksimalnu temperaturu do 28 stepeni. Do kraja nedelje će biti oko 28 stepeni uz promenljivu oblačnost i sporadičnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.