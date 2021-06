Korona virus: Stručnjaci u Srbiji tvrde - vakcinacija „zaglavila" na 48 odsto, u svetu sve veći strah od Delta soja

BBC News pre 45 minuta

Dok stručnjaci u Srbiji tvrde da brojke ohrabruju, ali da je situacija nesigurna i pozivaju na nastavak masovne vakcinacije, u svetu sve više država strahuje od širenja delta soja korona virusa.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je preminulo još četvoro ljudi od korona virusa, a registrovana su 73 nova slučaja zaraze.

„Skloni smo da u početku povedemo, kao u sportu, a da na kraju izgubimo.

Čini mi se da smo slavodobitno pričali u početku, a da se entuzijazam izgubio, i da smo zaglavili sada na 48 odsto vakcinisanih", upozorio je virusolog Milanko Šekler za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Na Kosovu su otkrivena dva slučaja delta soja korona virusa, saopštilo je ministarstvo zdravlja iz Prištine.

Iz Estonije stiže vest da je kvar na rashladnim sistemima uništio je više od 68.000 doza vakcina AstraZeneka pošto je temperatura u njima porasla na 15 stepeni Celzijusa, prenela je agencija AFP.

U svetu je do sada zaraženo više od 181,7 miliona ljudi, a preminulo više od 3,93 miliona. Dato je tri milijarde doza vakcina pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Šta se dešava u Srbiji?

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je preminulo još četvoro ljudi od korona virusa, a registrovano je 73 novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.043 ljudi.

U boilnicama je 301, a na respiratorima je sedam ljudi.

U poslednja 24 sata testirano je 8.864 uzoraka.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 716.458 slučajeva zaraze.

„Nemam informaciju da se u Srbiji pojavio delta soj koron avirusa, ali je jasno da je pitanje trenutka kada će virus koji tako dominira pokriti čitav svet," rekao je epidemiolog Predrag Kon za RTS.

Naglasio je da treba voditi računa o okupljanjima i kontaktima i preporučio onima koji nisu vakcinisani da ne odlaze na velika okupljanja.

Pozvao je sve, naročito mlade, da se vakcinišu i poručio da postojeće vakcine štite i od novih sojeva virusa,

U Nišu je počela vakcinacija dece protiv korona virusa.

Direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan za N1 kaže i da lekari imaju obavezu da pozivaju roditelje i da im ponude da njihova deca prime vakcinu, kako bi se što pre zaštitila, s obzirom na to da se na jesen, kako upozorava, očekuje pojava novog delta soja virusa.

U ovom trenutku na lečenju u crvenim zonama širom Srbije, a uprkos stabilnijoj situaciji, pacijenti svakodnevno stižu u najveću kovid bolnicu u Batajnici.

Dr Jelena Veličković, pomoćnica direktora Kovid bolnice u Batajnici, rekla je za RTS da je u bolnici 70 pacijenata što je znatno manje nego prethodnih dana, ali broj primljenih pacijenata varira iz dana u dan.

„Nekada imamo veće prilive iz nekih mini epidemija koje nastaju u ne-kovid bolnicama, pa pacijenti na lečenju zbog druge stvari moraju biti prebačeni u ovu bolnicu ili mini epidemije sa nekih okupljanja i sa proslava kada broj u toku jednog dana bude veći nego uobičajeno", objasnila je dr Veličković.

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

Uskoro će u Srbiji biti dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom, najavljeno je iz Ministarstva zdravlja.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

Met Henkok, britanski ministar zdravlja, podneo ostavku jer je prekršio meru fizičkog distanciranja

ministar zdravlja, podneo ostavku jer je prekršio meru fizičkog distanciranja U Sidneju drugi dan dvonedeljnog karantina

drugi dan dvonedeljnog karantina U Bangladešu od ponedeljka jednonedeljna zabrana kretanja

od ponedeljka jednonedeljna zabrana kretanja U Izraelu ponovo uvedene maske u zatvorenim prostorima zbog straha od širenja novog virusa

ponovo uvedene maske u zatvorenim prostorima zbog straha od širenja novog virusa U svetu je do sada zaraženo više od 181 miliona ljudi, a preminulo više od 3,92 miliona. Dato je 2,89 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 204.945 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.655 ljudi, a oporavilo se 181.725 ljudi

Hrvatska - 359.652 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 8.200 ljudi, a oporavilo se 350.938

Državljani Srbije mogu da uđu u Hrvatsku bez ograničenja, saopšteno je na sajtu Ambasade Srbije u Zagrebu.

Za ulazak u Hrvatsku više nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan test.

Slovenija - 257.221 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 4.419 ljudi, a oporavio se 251.939 pacijenat

Severna Makedonija - 155.669 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.484 ljudi, a oporavilo se 149.950

Crna Gora - 100.145 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.609 ljudi, a oporavila su se 98.243 pacijenta

Kosovo - 107.664 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 2.246 ljudi, a vakcinu je primilo 19.257

Kako je u svetu?

Grčka vlada saopštila je da planira da pokloni karticu sa iznosom od 150 evra svim mladima uzrasta od 18 do 25 godina koji su se vakcinisali jednom dozom ili planiraju da to urade do kraja godine.

Procenjuje se da će karticu dobiti 940.000 mladih koji će moći da je potroše na putovanja, turizam ili kulturne događaje u zemlji.

„Dugujemo mladima poklon zahvalnosti, da im zahvalimo na strpljenju i istrajnosti, posebno na početku leta", rekao je grčki premijer Kirijakos Micotakis.

„Karticom slobode" mladi će plaćati putovanja brodom ili vozom, iznajmljivanje vozila, hotele i kampove, kao i ulaznice za kulturne mafestacije, bioskope, pozorišta, muzeje, arehološka nalazišta, školu plesa.

Ministar za digitalizaciju Kirijakos Pijerakakis rekao je da će se na taj način takođe podstaći industrije turizma i kulture u Grčkoj koje je teško pogodila pandemija korona virusa.

U Grčkoj je do sada dato osam miliona doza vakcina i gotovo 33 odsto populacije je potpuno vakcinisano.

Micotakis je rekao da se novi, Delta soj korone brže širi među nevakcinisanima i istakao da Grčka mora da dostigne cilj da vakciniše najmanje 70 odsto stanovništva.

Rusija je danas prijavila 652 umrlih od Kovid-19, što je najveći broj od izbijanja pandemije.

U Sankt Peterburgu, gde se u petak igra četvrtfinalna utakmica Evropskog prvenstva u fudbalu, registrovano je 119 umrlih u jednom danu.

U Rusiji je od izbijanja pandemije umrlo 134.545 ljudi od kovid-19.

Kvalitet maski za lice koje nose zdravstveni radnici u velikoj meri utiče na rizik od zaraze korona virusom, pokazalo je istraživanje Univerzitetskih bolnica Kembridža.

Nošenje maske visokog stepena poznate kao FFP3 može pružiti i do 100 odsto zaštite.

Sa druge strane, postoji mnogo veća šansa da se zarazi osoblje koje nosi standardne hirurške maske.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

