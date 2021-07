Leteći automobil obavio prvi međugradski let

Auto blog pre 2 sata | Rts.rs / Autoevolution.com

Prototip letećeg automobila „ErKar“, opremljen BMV-ovim motorom i običnom gorivom sa benzinske pumpe, obavio je prvi međugradski 35-minutni let između slovačkih međunarodnih aerodroma u Nitri i Bratislavi, prenosi RTS.

Za razliku od eVTOL-a (električni vertikalni avioni za poletanje i sletanje), koji su sličniji velikim dronovima nego stvarnim automobilima, „ErKar“ je pravi automobil – i to leteći. To znači da se može koristiti za dve vrste prevoza, kako na putu kao automobil, tako i kao avion. Ovo prevozno sredstvo je razvila kompanija „Klajn vižn“ i prvi put je predstavljen 2019. godine. „ErKar“ prototip 1 je obavio svoj prvi let krajem 2020. godine i od tada je imao 142