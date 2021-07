Sandžak haber pre 4 sati

U Sandžaku danas promenljivo, nestabilno i malo svezije, mestimicno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najvisa dnevna od 28 do 33 C. U Novom Pazaru pre podne sunčano i toplo, posle podne moguća kiša praćena grmljavinom. Jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 30 stepeni.