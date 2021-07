Đuriću dodeljena još jedna dužnost: Sada je ambasador u dve zemlje na dva kontinenta istovremeno

Pravda pre 4 sati

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić zvanično je preuzeo dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora i u Kolumbiji na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Vašingtonu.

Na ceremoniji upriličenoj u predsedničkoj Palati Narinjo u Bogoti, Đurić predao je akreditivna pisma predsedniku Republike Kolumbije Ivanu Dukeu, saopštila je Ambasada Srbije u SAD. It was an honor to present my letters of credence to President @IvanDuque and officially become Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of #Serbia to the Republic of Colombia on a non-residential basis. Looking forward to strengthening our cooperation! 🇷🇸????🇨🇴