Panter: Kada sam bio u Zvezdi dovoljno sam slušao o Partizanu! (video)

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

FOTO: Instagram KK Partizan Sigurno je da je Panter mogao da pronađe angažman u Evroligi, gde je prošle sezone i nastupao, a za povratak u Srbiju se odlučio zbog Željka Obradovića. - Novi izazov.

To me mnogo motiviše. Novi početak, ja i trener Obradović smo dosta pričali i on me je naterao da verujem u ovaj plan i ovu viziju. Razmišljamo isto i to mi je još uzbudljivije i zbog toga sam još sigurniji u izbor, rekao je Kevin Panter. Imao je Panter i poruku za navijače. - Imaćemo publiku ove sezone? To će biti odlično. Biće to novi početak pred navijačima. Novi igrač Partizana je imao prilike da bude u kontaktu sa mnogim bivšim igračima ovog kluba, Vladimir