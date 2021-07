Panter: Zbog Obradovića verujem u Partizan, volim izazove

N1 Info pre 5 sati | Autor:Marko Vlahović

Kevin Panter je od pre nekoliko dana novi igrač Partizana.

Niko se nije nadao da će crno-beli dovesti ovako zvučno pojačanje i igrača koji je sigurno mogao da nađe angažman u Evroligi, pa je zato u svojoj prvoj izjavi za zvanični Jutjub kanal Partizana pričao baš o tome. Panter je trenutno na odmoru, a poručuje da se dobro oseća i da je siguran u svoj izbor da dođe ponovo u Beograd i da igra za Partizan. „Novi izazov. To me mnogo motiviše. Novi početak, ja i trener Obradović smo dosta pričali i on me je naterao da verujem