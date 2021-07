Ispovest vlasnika azila iz Kragujevca: Ne odustajem od brige za pse

iKragujevac pre 11 sati

Posle 13 dana provedenih u kragujevačkom Okružnom zatvoru, Dejan Gačić, vlasnik azila za pse „Vučjak“ u Čumiću, izašao je iz pritvora u sredu, 30. juna. Još uvek se ne oseća dobro jer je u pritvoru štrajkovao glađu sedam dana i oslabio 12 kilograma.

– U zatvoru čuvari su bili korektni prema meni, ali nisam imao nikakve informacije šta se dešava napolju. Brinuo sam da li neko vodi računa o psima u azilu. Nisam znao šta se dešava sa mojom suprugom i našom bebom od osam meseci koja je u trenutku kada su me uhapsili bila bolesna. To je bio moj jedini način borbe u zatvoru, kaže on. Prvi put smo u prilici da čujemo njegovu verziju šta se zaista dogodilo te noći, 17. juna, kada je „spektakularno“ uhapšen, što je