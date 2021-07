Janković o epidemiji: Vatra tinja, a okolo mnogo suve trave

N1 Info pre 4 sati | Autor:RTS

Imunolog Srđa Janković kaže za RTS da su velike šanse da bismo mogli da oboljevanje od koronavirusa svedemo na sporadične slučajeve ako bismo povećali obuhvat vakcinacije.

U suprotnom ćemo imati epidemijske talase, upozorava Janković. Srđa Janković je za RTS rekao da je situacija sa koronavirusom relativno dobra, ali da svakog dana bude između 80 i 100 novozaraženih. „Nije suština u broju, suština je da veliki deo stanovništva nije imun na bolest, nema imunitet, niti je preležao, niti je vakcinisan, to je rizik koji pre ili kasnije mora dovesti do nekog pogoršanja. Nadamo se da neće ličiti na one prethodne talase“, rekao je imunolog.