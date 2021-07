Janković: Osim groznice Zapadnog Nila stižu i druge bolesti

Nova pre 6 sati | Autor:Beta Autor:Beta

Imunolog Srđa Janković izjavio je danas da zbog promene klime u Srbiji treba očekivati i druge bolesti pored groznice Zapadnog Nila. „Groznicu Zapadnog Nila ne prenose samo tigrasti komarci, ali nema razloga za paniku, treba samo biti oprezan“, rekao je Janković za RTS.

Najteža komplikacija te groznice je zapaljenje mozga, što je, dodaje on, retko i javlja se kod starijih građana. Govoreći o mogućem novom talasu korona virusa u Srbiji, imunolog je rekao da je neophodno da se vakciniše što veći broj građana. „Situacija jeste relativno dobra, ali svakog dana imamo oko sto zaraženih, a veliki deo stanovništva nije imun na ovu bolest, što je rizik koji će neminovno dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije“, istakao je on.