UNICEF: Apelujemo na neometan pristup i finansijsku podršku za spašavanje dece u Gazi

Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) apelovao je danas da se obezbedi neometan pristup i hitna finansijska podrška za spasavanje dečjih života u Gazi.

Kako se navodi u saopštenju ove organizacije, od početka sukoba, više od 50.000 dece je ubijeno ili povređeno, a gotovo svako dete je raseljeno - domovi su im uništeni, porodice razdvojene, a detinjstvo obeleženo dubokom traumom, a sada se suočavaju i sa pogoršanjem uslova za život, uključujući ozbiljnu i sve težu krizu nedostatka hrane . Akutna neuhranjenost u pojedinim oblastima, naročito u gradu Gaza, pogađa više od 16,5 odsto dece, a oko 320.000 dece mlađe od