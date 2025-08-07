Svako treće dete u Gazi nema šta da jede: Unicef apeluje na hitnu finansijsku podršku za spasavanje dečjih života

Rat u Pojasu Gaze i dalje ostavlja razarajuće posledice po decu. Prema izveštajima, više od 50.000 dece je ubijeno ili povređeno. Gotovo svako dete je raseljeno – domovi su im uništeni, porodice razdvojene, a detinjstvo nepovratno obeleženo dubokom traumom.

Sada se suočavaju sa novom pretnjom – katastrofalnim pogoršanjem uslova za život, uključujući ozbiljnu i sve težu krizu nedostatka hrane. Svaka treća osoba u Gazi danima ostaje bez obroka. Akutna neuhranjenost u pojedinim oblastima, naročito u gradu Gaza, dostiže alarmantne razmere, pogađajući više od 16,5% dece. Oko 320.000 dece mlađe od pet godina nalazi se u riziku od akutne neuhranjenosti – mnogi među njima bez ikakvog pristupa pomoći. UNICEF je na terenu – ali