Oprezno na putu ka Zlatiboru: Kiša koja se ledi pri tlu i smanjena vidljivost zbog magle

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Na području Zlatibora pada kiša koja se ledi pri tlu, ekipe putara su na terenu, a "Putevi Srbije" pozvali su učesnike u saobraćaju da koriste zimske gume i da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, vozeći pažljivo i u skladu da uslovima na putu.

Na teritoriji Zlatibora je zbog pojave magle, smanjena vidljivost ma putu. "Putevi Srbije" savetuju učesnicima u saobraćaju "maksimalan oprez pri vožnji" i prilagođavanje brzine uslovima u kojima magla smanjuje vidljivost, naročito na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka, navodi se u saopštenju.
