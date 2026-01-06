Oprezno na putu ka Zlatiboru: Kiša koja se ledi pri tlu i smanjena vidljivost zbog magle
N1 Info pre 1 sat | FoNet
Na području Zlatibora pada kiša koja se ledi pri tlu, ekipe putara su na terenu, a "Putevi Srbije" pozvali su učesnike u saobraćaju da koriste zimske gume i da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, vozeći pažljivo i u skladu da uslovima na putu.
Na teritoriji Zlatibora je zbog pojave magle, smanjena vidljivost ma putu. "Putevi Srbije" savetuju učesnicima u saobraćaju "maksimalan oprez pri vožnji" i prilagođavanje brzine uslovima u kojima magla smanjuje vidljivost, naročito na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka, navodi se u saopštenju.