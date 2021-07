Upaljen meteoalarm za celu Srbiju zbog opasnog vremena! Stigao tropski talas, do kraja nedelje i 40 stepeni

Mondo pre 2 sata | Bojana Zimonjić Jelisavac

Vremenska prognoza do kraja nedelje, biće i 40 stepeni Celzijusa!

Vremenska prognoza do kraja nedelje, biće i 40 stepeni Celzijusa! Na teritoriji cele Srbije u sredu će biti sunčano i vrlo toplo. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 14°C u Dimitrovgradu do 22°C u Beogradu, a maksimalna od 35°C do 38°C. Na snazi je narandžasti meteoalarm na teritoriji cele zemlje, koji znači da je vreme opasno po klasifikaciji stručnjaka. U Beogradu će biti minimalno 22, a najviše 37 stepeni, uz slab vetar