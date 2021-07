Pronađena tela 9 nastradalih u padu aviona iznad Kamčatke

Nova pre 3 sata | Autor:Agencije Autor:Agencije

Spasioci su pronašli tela devet nastradalih na ruskom Dalekom istoku u padu aviona An-26 koji je leteo između Petropavlovska-Kamčatskog i Palane. „U akciji pronalaženja nastradalih u jučerašnjoj avionskoj nesreći do sada su locirana tela devet žrtava“, potvrdio je TASS danas izvor iz ruskog sektora za vanredne situacije.

No survivors have been found after a twin-engine plane crashed into a cliff in #Russia's Far East on Tuesday. The aircraft was carrying 22 passengers and 6 crew members over the #Kamchatka Peninsula, northeast of Japan. Stuart Smith reports. #planecrash pic.twitter.com/EIK1vPQbsq — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) July 7, 2021