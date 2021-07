Sedam godina zatvora za smrtnu saobraćajku u Nišu

RTV pre 1 sat | Tanjug

NIŠ - Osnovni sud u Nišu osudio je danas na sedam godina zatvora Nemanju Stamenkovića (19) iz Beograda povodom optužbi da je 4. januara ove godine vozeći "audi" izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Bulevaru Medijana u kojoj su poginuli A. P. (12) i D. I. (48).

Sud mu je takođe izrekao i meru bezbednosti - zabranu upravljanja motornim vozilom od pet godina koja će se primeniti nakon što odsluži zatvorsku kaznu. Nemanja Stamenković je u martu na početku iznošenja odbrane potvrdio da je do nesreće došlo, ali je negirao krivicu, tvrdeći da je u tu saobraćajku bilo umešano još jedno vozilo zbog koga je, kako je rekao, izgubio kontrolu. On je, prema pisanju medija, profesionalni vozač i ima položen ispit za C kategoriju. U