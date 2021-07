Orban posle satanka sa Vučićem: Mađarska podržava integraciju Srbije u EU

Glas Amerike pre 5 sati

BEOGRAD — Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je u četvrtak, posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, da Mađarska nedvosmisleno podržava Srbiju i njeno članstvo u Evropskoj uniji i dok ona ne bude bila integrisana u Uniju, to neće biti slučaj ni sa ostalim zemljama zapadnog Balkana.

Srbija je ključna zemlja i EU to treba da shvati. Mnogo je veći interes Unije za članstvom Srbije, nego obrnuto, predočio je Orban koji podseća da je svojevremeno upravo on vodio pregovore o pridruženju Mađarske. Mislili smo da smo mi mnogo važni da ćemo biti prvi, ali u našem regionu je to bila Poljska i dok ona nije bila stabilizovana i primljena u Uniju, to nije bio slučaj sa centralnom Evropom, ilustrovao je on. Svaki region ima centralnu zemlju, a to ne dira u