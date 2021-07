Nizak stepen vakcinacije, moguće pogoršanja situacije već tokom leta

RTS pre 1 sat

U Srbiji je od početka pandemije registrovano 717.196 slučajeva koronavirusa, od 4.468.634 testirana uzorka. Od posledica infekcije preminule su 7.063 osobe. Procenat smrtnosti je 0.98 odsto. Na bolničkom lečenju nalazi se 280 pacijenata, od kojih je 10 na respiratoru.

U Srbiji je, prema poslednjem preseku, koronavirus potvrđen kod još 103 osobe od testiranih 8.520 uzoraka. Od posledica zaraze preminule su još dve osobe. Na bolničkom lečenju nalazi se 280 pacijenata, od kojih je 10 na respiratoru. Epidemiolozi upozoravaju da na to što imamo ponovo trocifren broj zaraženih utiče nizak stepen vakcinacije od kovida, ali i to što se svi ponašamo kao da su ukinute preventivne mere, a one i dalje važe. Dodaju da Srbiji sa ovim stepenom