Kon odgovorio da li će se sad uvoditi nove mere: Kreće porast i nema govora da se to neće desiti

Pravda pre 36 minuta | RTS/ Telegraf

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže za RTS da jasno vidi povećanje epidemioloških brojeva, da je pogoršanje situacije evidentno, da će to trajati i da će sledeće nedelje broj biti između 100 i 150. Napominje da kada postoji veliki broj ljudi na festivalima, nije moguće očekivati da ne dođe do zaražavanja i to treba kontrolisati. Ističe da imamo vakcinisanost kakva jeste, očigledno da ne ide i da nešto krajnje ozbiljno mora da se uradi da bi se to pokrenulo.

Predrag Kon je, gostujući u Beogradskoj hronici RTS-a, izjavio povodom turista iz Indije u Beogradu da je termin "karantinski turizam" kovanica koja navodi na pogrešno razmišljanje. "Ovo nije bilo na sednici Kriznog štaba, niti smo raspravljali o ovome što ću pričati. Saznavši o tome, pitao šta se dešava i dobio sam protokol o tome gde je sve rešeno napismeno – da putnici koji dolaze iz zemalja u kojima je intenzivan prenos delta varijante virusa moraju da imaju