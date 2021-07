Haos na Haitiju: Besni građani krvave i pretučene atentatore vukli kroz grad (uznemirujući video)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: AP Photo/Jean Marc Herve Abelard/AP Photo/Dieu Nalio Chery, File Policija je saopštila kako je 26 Kolumbijaca i dvojica američkih državljana bilo uključeno u napad na predsednika Žovenela Moiza u ranim jutarnjim satima u sredu, ali nisu objavljeni njihovi motivi za zločin.

Među uhapšenima su DŽejms Solaž (35) i DŽozef Vinsent, obojica američki državljani rođeni na Haitiju, koji se na snimcima vide sa još 17 osumnjičenih. Ostali napadači su ili u begu ili ubijeni. A group of citizens in #Haiti caught two alleged mercenaries accused of assassinating Jovenel Moïse. They were hiding in a ravine. Many are enraged. They argue that whether he was good or bad, foreigners have no right to enter the country and assassinate him.