Kon: Masovna okupljanja jesu rizik, za nevakcinisane mnogo veći

N1 Info pre 4 sati | Autor:nova.rs

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže da tokom leta ne očekuje neke nove mere, već samo razgovore o njihovom sprovođenju i eventualnim sankcijama.

On je, gostujući na televiziji Nova S napomenuo da masovna okupljanja, poput Egzita, jesu rizik, posebno za one koji nisu vakcinisani. On je podsetio da su za skupove sa više od 500 ljudi potrebne dozvole Kriznog štaba, što Egzit ima. „Potreba za muzikom i za zabavom, tu su i egzistencijalni razlozi, u takvoj situaciji uradili smo jedino što je moglo da se uradi“, kaže Kon. On, ipak, upozorava da je za nevakcinisane rizik mnogo veći. „Za nevakcinisane to je