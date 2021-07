(Video) Evo gde je Ša spavao nakon finala: Nije bio sam, a ovo je istina o njegovom ugovoru i ulasku u Zadrugu 5

Blic pre 30 minuta | J. M. I.

Nenad Aleksić Ša ispao je sinoć u finalu "Zadruge 4" među prvima, a nije razočaran plasmanom, dok je za "Blic" otkrio niz detalja koji će uzburkati javnost.

Tara Simov i Ša su otkrili da će biti kod nje nakon finala, te da će spavati u njenom domu, dok je on izrazio želju da uđe u narednu sezonu rijalitija, što se Simovoj nije dopalo. Otkrili su i istinu o plaćanju duga "Zadruzi" i budućoj saradnji sa ovim rijalitijem, dok je Nenad rekao: - Ako me Tara razočara eto mene u sledećoj sezoni. Ona mora dobro da razmisli šta je radila u prethodnom periodu. - On je moj, zauvek! Brak i beba, što da ne, al' za pet godina -