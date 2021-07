Treća doza vakcine: Šta treba znati?

Slobodna Evropa pre 1 sat

Treća doza vakcine kao dopunska u borbi protiv pandemije COVID-19 pominje se češće kao mogućnost nakon pojave novog delta soja korona virusa.

Srbija je među zemljama koje su najavile da razmatraju kakvu će preporuku dati građanima. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će preporuka o "trećoj dozi vakcina" protiv korona virusa biti saopštena do 1. avgusta. "Nacionalno telo za imunizaciju radi studije, prati proizvođače vakcina i njihove studije u vezi sa trećom dozom. Do 23. jula oni će da daju svoje mišljenje o trećoj dozi Kriznom štabu, a štab će do 1. avgusta da donese preporuku za građane",