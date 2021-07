Pred nama dva tropska dana

Glas Zapadne Srbije pre 4 sati

Danas u Srbiji sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 18 do 24, a najviša od 35 do 39 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u Srbiji od danas do četvrtka biti sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. Samo će u četvrtak na severu zemlje biti promenljivo oblačno sa temperaturom od 32 do 34 stepena. Na području zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja i