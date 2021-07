Teška nesreća u iraku Požar u kovid bolnici, poginulo više od 40 ljudi

Kurir pre 5 sati

Najmanje 44 ljudi je izgubilo život, a više od 67 je povređeno u požaru koji je verovatno izazvan eksplozijom boce za kiseonik u kovid bolnici u iračkom gradu Nasirija na jugu zemlje, saopštili su juče zvaničnici.

Premijer Mustafa al-Kademi održao je hitne sastanke sa visokim zvaničnicima i naredio je suspenziju i hapšenje zvaničnika zaduženih za zdravlje i civilnu zaštitu u Nasiriji, navodi se u saopštenju njegovog kabineta, prenosi Rojters. Direktor bolnice takođe je suspendovan i narađeno je da se i on uhapsi, dodaje se u saopštenju. At least 44 people were killed and over 67 injured in a fire likely caused by an oxygen tank explosion at a coronavirus hospital in #Iraq's