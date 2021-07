N1: Ponovo besplatno deljen paradajz u Leskovcu, krizni štab najavio dolazak ministra

Danas pre 6 sati | Beta

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović dolazi u ponedeljak u Leskovac da razgovara sa pobunjenim poljoprivrednim proizvođačima, najavio je danas krizni štab povrtara Jablaničkog okruga, objavljeno je na portalu N1.

Poljoprivrednici su i danas podelili paradajz, na taj način protestujući zbog niske cene ovog povrća. Cene za prodaju paradajza na veliko u Leskovcu su 10 do 25 dinara. Proizvođači za to krive državu koja dopušta uvoz iz okolnih zemalja. Krizni štab povrtara Jablaničkog okruga naveo je da ih je ministar zvao još sinoć. Istakli su da do tada oni treba da mu pripreme troškovnik za nadoknadu štete. Zahtev je i da se paradajz proglasi strateškom kulturom te da od