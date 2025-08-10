Pre samita Tramp-Putin, Evropljani pozvali na pritisak na Moskvu

Beta pre 1 sat

Ključni evropski lideri izrazili su jutros uverenje da "samo pristup koji kombinuje aktivnu diplomatiju, podršku Ukrajini i pritisak na Rusiju" može uspeti u okončanju rata između Ukrajine i Rusije.

"Pozdravljamo rad predsednika (SAD Donalda) Trampa (Trump) na zaustavljanju masakra u Ukrajini i spremni smo da podržimo taj rad diplomatski i održavanjem naše značajne vojne i finansijske podrške Ukrajini, uključujući i kroz rad Koalicije voljnih, i održavanjem i uvođenjem restriktivnih mera protiv Rusije", naveli su evropski lideri.

Saopštenje su potpisali francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia), nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), poljski premijer Donald Tusk, britanski premijer Kir Starmer (Keir), predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von d er Leyen) i finski predsednik Aleks Stub.

Samit Trampa i ruskog predsednika i Vladimira Putina planiran je u petak u Aljasci.

(Beta, 10.08.2025)

Povezane vesti »

"Da je Amerika slaba, Rusija bi napala Aljasku": Kličko o teritoriji koja je nekada pripadala Moskvi: "Putin želi da vrati…

"Da je Amerika slaba, Rusija bi napala Aljasku": Kličko o teritoriji koja je nekada pripadala Moskvi: "Putin želi da vrati točak istorije"

Blic pre 42 minuta
Evropski lideri podržali Trampa u postizanju mira u Ukrajini

Evropski lideri podržali Trampa u postizanju mira u Ukrajini

Sputnik pre 42 minuta
Istorijski susret Trampa i Putina u petak na Aljasci

Istorijski susret Trampa i Putina u petak na Aljasci

Politika pre 37 minuta
Pre samita Tramp-Putin, Evropljani pozvali na pritisak na Moskvu

Pre samita Tramp-Putin, Evropljani pozvali na pritisak na Moskvu

Danas pre 1 sat
Mediji: Bela kuća razmatra mogućnost pozivanja Zelenskog na Aljasku

Mediji: Bela kuća razmatra mogućnost pozivanja Zelenskog na Aljasku

Sputnik pre 1 sat
Mediji: Bela kuća razmatra mogućnost pozivanja Zelenskog na Aljasku

Mediji: Bela kuća razmatra mogućnost pozivanja Zelenskog na Aljasku

Vesti online pre 1 sat
Pre samita Tramp-Putin, Evropljani pozvali na pritisak na Moskvu

Pre samita Tramp-Putin, Evropljani pozvali na pritisak na Moskvu

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Da je Amerika slaba, Rusija bi napala Aljasku": Kličko o teritoriji koja je nekada pripadala Moskvi: "Putin želi da vrati…

"Da je Amerika slaba, Rusija bi napala Aljasku": Kličko o teritoriji koja je nekada pripadala Moskvi: "Putin želi da vrati točak istorije"

Blic pre 42 minuta
(Video) Rusija u plamenu! Odjekuju eksplozije, otkazani letovi, isplivali prvi snimci: Ukrajinci dronovima udarili u srce…

(Video) Rusija u plamenu! Odjekuju eksplozije, otkazani letovi, isplivali prvi snimci: Ukrajinci dronovima udarili u srce Putinove ratne mašinerije

Blic pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Evropski lideri: Pregovori moraju da uključuju Ukrajinu

UKRAJINSKA KRIZA - Evropski lideri: Pregovori moraju da uključuju Ukrajinu

RTV pre 42 minuta
Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog izraelskog plana o okupaciji Gaze

Hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog izraelskog plana o okupaciji Gaze

Danas pre 2 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Humanitarna pomoć za Gazu raste, Izraelci na ulicama traže kraj rata i oslobađanje talaca

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Humanitarna pomoć za Gazu raste, Izraelci na ulicama traže kraj rata i oslobađanje talaca

Euronews pre 2 minuta