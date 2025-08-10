Pre samita Tramp-Putin, Evropljani pozvali na pritisak na Moskvu

Beta pre 1 sat

Ključni evropski lideri izrazili su jutros uverenje da "samo pristup koji kombinuje aktivnu diplomatiju, podršku Ukrajini i pritisak na Rusiju" može uspeti u okončanju rata između Ukrajine i Rusije.

"Pozdravljamo rad predsednika (SAD Donalda) Trampa (Trump) na zaustavljanju masakra u Ukrajini i spremni smo da podržimo taj rad diplomatski i održavanjem naše značajne vojne i finansijske podrške Ukrajini, uključujući i kroz rad Koalicije voljnih, i održavanjem i uvođenjem restriktivnih mera protiv Rusije", naveli su evropski lideri.

Saopštenje su potpisali francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia), nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz), poljski premijer Donald Tusk, britanski premijer Kir Starmer (Keir), predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von d er Leyen) i finski predsednik Aleks Stub.

Samit Trampa i ruskog predsednika i Vladimira Putina planiran je u petak u Aljasci.

(Beta, 10.08.2025)