Evropska komisija predstavila klimatske ciljeve

WDR pre 1 sat

Boris Rabrenović, Keln Evropska komisija predstavila je paket predloga nazvan „Spremni za 55“ koji za cilj ima da se do 2030. godine emisija štetnih gasova u EU smanji za 55 odsto, u odnosu na 1990. godinu. Šta se sve predlaže i kakve sve promene očekuje 450 miliona stanovnika EU?

Plan Evropske komisije je nazvan „Fit for 55“ odnosno „Spremni za 55”. Reč je o paketu od ukupno dvanaest zakona. Osam već postojećih, od kojih će neki biti znatno pooštreni i četiri nova zakona. „Spremni za 55” se odnosi na smanjenje emisije štetnih gasova za 55 odsto do 2030. godine. A to želi da se postigne višim porezima, carinama ali i sa uklanjanjem iz saobraćaja vozila sa unutrašnjim sagorevanjem. Trenutno četvrtina evropske emisije ugljen-dioksida (CO2)