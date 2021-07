Stiže osveženje - kiša, pljuskovi, ponegde uslovi i za vremenske nepogode

RTS pre 3 sata

Promenljivo oblačno, ujutro i pre podne ponegde na severu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Ponegde će biti uslova i za vremenske nepogode. Iz srednje Evrope stiže malo svežiji vazduh i najpre na severu spušta temperaturu za pet do osam stepeni. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, posle podne i uveče u skretanju na istočni i južni. Jutarnja od 18, najviša do 36. U Beogradu promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne i uveče sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 22, najviša dnevna 32