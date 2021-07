U Beogradu skoro svaki četvrti mladi vakcinisan

Politika pre 18 minuta

U Beogradu je do sada vakcinisano 53,8 odsto punoletne populacije ili 746.000 građana, a revakcinisano skoro 52 odsto punoletnih, izjavila je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević i dodala da je u populaciji mladih od 18 do 30 godina vakcinisano 24,6 odsto Beograđana. „Blizu smo 25 odsto mladih vakcinisanih u Beogradu što znači da je skoro svaki četvrti Beograđanin uzrasta od 18 do 30 godina vakcinisan”, rekla je Stanisavljević za Tanjug i