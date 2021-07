RHMZ upozorava: Nepogode do ponedeljka, na snazi narandžasti meteoalarm

RTS pre 35 minuta

Danas nas očekuju kiša, pljuskovi i narandžasti meteo-alarm. Za tri sata može pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru. Biće uslova i za vremenske nepogode, jak vetar i grad. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stepen, najviša dnevna od 29 do 33. I u Beogradu će biti neophodni kišobrani, uglavnom posle podne. Temperatura do 29 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u Srbiji od petka do ponedeljka biti promenljivo oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegde se očekuju nepogode sa jakim pljuskom, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom, objavljeno je na sajtu RHMZ. Na području cele Srbije na snazi je narandžasti meteoalarm, koji označava opsano vreme. Jutarnja temperatura od 17 do 21 stepen, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. U Beogradu