Vučić: Vulin i ja smo zajednički uradili mnogo za Srbiju

Danas pre 2 sata | M. Stojanović

Vaš pokret ne vidim kao koalicione partnere, već kao saborce za jaku, modernu i slobodnu Srbiju… Vulin mi je više od koalicionog partnera.

To je poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem govoru na svečanosti povodom obeležavanja 13. godišnjice Pokreta socijalista, čiji lider je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Kako je preneo Pink na svom portalu, Vučić je istakao da je Vulin “počasni građanin više gradova”, te postavio pitanje “da li je to dovoljan dokaz da on svoj posao obavlja časno i odgovorno”. “Od političkih partija najviše volim SNS, ali sam juče i prekjuče