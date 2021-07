Zemljotres jačine 6,1 zatresao Panamu

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Zemljotres jačine 6,1 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se danas u 13.56 po lokalnom vremenu, južno od Paname, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotres je registrovan na dubini od deset kilometara, pokazali su podaci EMSC. Za sada još nema podataka o eventualnoj šteti ili povređenima. Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.1 South of Panama 47 min ago pic.twitter.com/YL4VHca1sv — EMSC (@LastQuake) July 17, 2021 Potres se dogodio u moru, 130 kilometara južno od malog poluostrva Punta de Burika, a za sada nije izdato upozorenje o cunamiju. BONUS VIDEO Najveće prirodne katastrofe