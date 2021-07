I sutra promenljivo, s kišom i grmljavinom

Novi magazin pre 55 minuta | Beta

U Srbiji će sutra biti promenljivo i oblačno vreme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Sredinom dana, posle podne i uveče očekuju se lokalne nepogode sa velikom količinom padavina, gradom i pojačanim vetrom u zoni pljuska. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni, na istoku malo toplije, do 32 stepena. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, a od sredine dana i sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura biće oko 20, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Do utorka će u Srbiji biti promenljivo,