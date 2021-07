Poruka i Vučiću: Vojnici okrenuli leđa generalu, režim zataškava smrt na Pešteru!

Pravda pre 3 sata | nova.rs

Slučaj pogibije vodnika Dejana Stojkovića, vojnika koji je spletom užasavajućih okolnosti preminuo na Pešteru tokom priprema za vojnu vežbu "Munjevit udar 2021", ne prestaje da intrigira javnost. Pritisci s kojima su se Stojkovićeve kolege susrele tokom istrage, među kojima su i pokušaji da promene iskaze o pogibiji, nisu sprečili vojnike da ostanu verni stradalom vodniku, pa su tako brigadnom generalu Željku Kuzmanoviću okrenuli leđa prilikom pozdrava.

Vojnici su svi do jednog morali da napišu izveštaje o svemu što se dogodilo na Pešteru, a nezavisna komisija ispitivala ih je od 13 časova, pa sve do pola 3 ujutru. Ipak, ni dugo saslušanje vojnika, nije ih sprečilo u nameri da do kraja budu dosledni istini. Svi su do kraja ostali verni svom kolegi Dejanu Stojkoviću, ne želeći da ukaljaju uspomenu na njega i njegovu časnu smrt. Koliko su mu verni i bliski možda najbolje oslikava trenutak da su, kada se brigadni