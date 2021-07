Novak oglasio moćnom porukom iz aviona: Idemooooo! Srbija do Tokija (FOTO)

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se na putu ka Tokiju gde će učestvovati na Olimpijskim igrama.

Đoković se uoči puta obratio medijima gde je najavio da će se boriti za zlato na OI. Najbolji svetski teniser oglasio se iz aviona, a na društvenim mrežama napisao je: “Pravac Olimpijada. Čast mi je što sam deo Olimpijskog tima Srbije. Srbija do Tokija”, napisao je Đoković. Honored to play for my people and my country at the @Olympics! 🙏🏼🙌🏼 Wheels up, see you in Tokyo ✈️🇯🇵🇷🇸 @OKSrbije #TeamSerbia #Idemooo #Tokyo2020 Правац Олимпијада ✈️ Част ми је што сам део