KRIK: Belivuk u iskazu tvrdio da mu je Vučić tražio razne usluge

N1 Info pre 56 minuta | Autor:KRIK

Veljko Belivuk, šef kriminalne grupe osumnjičen za više brutalnih likvidacija, na saslušanju u tužilaštvu pre dve nedelje negirao je da je ubica, ali je govorio o svom navodnom odnosu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim ljudima iz vrha Srpske napredne stranke, piše Mreža za istraživanje korupcije i kirminala (KRIK).

Kako je ispričao, Vučić i njegovi saradnici tražili su mu više usluga – da kontroliše da se na Partizanovim tribinama ne skandira protiv predsednika, da zastrašuje one koji su organizovali proteste protiv vlasti, obezbedi mir na Paradi ponosa, ali i da utiče na taksiste da otkažu proteste protiv aplikacije za prevoz „CarGo“, piše u transkriptu Belivukovog saslušanja do kojeg je došao KRIK. On je prvo kratko ispričao da nije kriminalac već „vođa navijača“ i da nije