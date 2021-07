Direktor Telekoma o otkupu prava prenosa Premijer lige: Cena je tajna zbog poverljivosti ugovora

Politika pre 10 minuta

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je kupovina prava prenosa Premijer lige na prostoru bivše Jugoslavije, od Slovenije do Severne Makedonije, od 2022. do 2028. godine odličan poslovni potez Telekoma koji će povećati broj korisnika i prihode kompanije, kao da taj ugovor politizuje konkurencija jer se njim završava strategija Telekoma da postane lider u regionu. „Ovo je odličan poslovni potez Telekoma, jer do 2028. smo pozicionirali