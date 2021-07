Crna Gora: Nove mere za suzbijanje korona virusa

Danas pre 24 minuta | FoNet

Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Igor Galić izjavio je danas da će, zbog promene epidemiološke situacije, do 2. avgusta biti zabranjen rad noćnih klubova i diskoteka i na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Od 2. avgusta ponovo će im biti omogućen rad, ali samo za one koji su vakcinisani makar prvom dozom vakcine, poseduju negativan PCR test ili dokaz da su u posljednjih 180 dana preboleli korona virus, izjavio je on, prenosi RTCG. Zabranjene su i žurke, te muzički festivali, ali i masovna okupljanja u zatvorenom prostoru. Očekujemo da će i ova okupljanja od avgusta opet biti dozvoljena ali samo za one koji su u celosti vakcinisani ili su dobili prvu dozu, ili