Nove mere od danas u Crnoj Gori, zabranjeni festivali, žurke, klubovi

U Crnoj Gori od danas su na snazi nove mere, pišu podgoričke "Vijesti".

To podrazumeva da do ponedeljka, 2. avgusta, privremeno zabranjuje rad noćnih klubova i diskoteka, kako na otvorenom, tako i na zatvorenom prostoru, ali i održavanje festivala. Takođe, nove mere u Crnoj Gori podrazumevaju zabranu žurki i muzičkih festivala, kao i bilo kakvo masovno okupljanje u zatvorenom prostoru. Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, od 2. avgusta lokali za zabavu poput diskoteka i noćnih klubova ponovo će početi da rade, ali samo za one