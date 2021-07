Novi obračun sa novinarima KRIK-a

Glas Amerike pre 2 sata

BEOGRAD — Drugi dan nakon što je KRIK objavio da je iskaz osumnjičenoj vođe kriminalne grupe Veljka Belivuka, vlast – od samog vrha države i predsednika Aleksandra Vučića, preko premijerke i ministara do široke partijske vojske na društvenim mrežama, pokušava ublaži posledice i demantuje tvrdnje koje je Belivuk dao u istrazi.

Uz ocenu da niko do sada nije osporio validnost dokumenta koji je Krik juče objavio, novinarka Krika Milica Vojinović kaže da smo svedoci već viđenog spina kojim se vlast već koristila kad god se objavi nešto što im smeta. “I predsednik Vučić i svi njegovi saradnici su krenuli u taj spin gde su počeli da preispituju zašto je to izašlo, ko je kome to naložio da kaže da uradi i na taj način očigledno pokušavaju da diskredituju ove tvrdnje. Zatim je usledila cela buka