Vučić: U decembru dodatnih 20 evra pomoći svim punoletnim građanima

Danas pre 4 sati | Danas Online, FoNet

Svi građani dobiće u decembru još po 20 evra na ime pomoći, najavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink.

To znači da će penzioneri od septembra do decembra od države dobiti ukupno 100 evra, a da će svi ostali građani, koji su se već prijavili za pomoć, a njih je 5,75 miliona, dobiti ukupno 50 evra, precizirao je Vučić. On je istakao da je, prema prvoj proceni, rast bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini godine 8,3 odsto i objasnio da to znači da ćemo imati više novca i da je cilj da se podstakne potrošnja. Vučić: Dodatak za rođenje deteta 5.000 evra Aleksandar Vučić