On čeka Novaka Đokovića: u osmini finala u Tokiju! Roditelji su mu Rusi, otac ima i švedski pasoš, ali on nema dilemu: Ja sam totalno Španac!

Blic sport pre 2 sata | Dr. P.

Najbolji teniser sveta igraće protiv u osmini finala olimpijskog teniskog turnira u Tokiju i prikazao daleko bolju igru nego u prvom meču u Japanu.

S druge strane, Španac je odgrao težak meč protiv Džona Milmana iz Australije i savladao ga posle tri seta sa 6:4, 6:7, 6:3, nakon dva sata i 50 minuta velike borbe. Novak je jednom igrao protiv Davidoviča Fokine, i to ove godine u Rimu, kada ga je savladao sa 6:2, 6:1. Zanimljivo, Alehandrovi roditelji su Rusi, otac ima i švedski pasoš, ali on se predstavlja kao Španac! - Od kad znam za sebe, ja sam totalno Španac! Španac sa juga. Ne govorim švedski jer me nikad