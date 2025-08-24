Đere odustao od US Opena!

Sputnik pre 17 minuta
Đere odustao od US Opena!

Srpski teniser Laslo Đere zbog povrede ramena povukao se sa US Opena, saopštili su organizatori.

Đere, 72. teniser sveta, trebalo je u prvom kolu da igra protiv Belgijanca Rafaela Kolinjona. Umesto njega u glavni žreb ušao je "laki luzer“ Danijel Galan iz Kolumbije. US Open je na programu od 24. avgusta, a titulu brani Janik Siner. Srbiju će predstavljati Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Olga Danilović. Naravno, najviše će oči biti uprte u Novaka Đokovića koji će na US Openu pokušati da dođe do 25. grend slem titule u karijeri.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Laslo Đere zbog povrede odustao od Ju Es opena

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisŽrebUS OpenGrend slemLaslo ĐeresportJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

A od Kadirova – „majbah“ na poklon za šampiona /video/

A od Kadirova – „majbah“ na poklon za šampiona /video/

Sputnik pre 27 minuta
U poslednji čas Nemačka ostala bez važnog igrača: Ogroman udarac pred Eurobasket 2025

U poslednji čas Nemačka ostala bez važnog igrača: Ogroman udarac pred Eurobasket 2025

Mondo pre 22 minuta
„Lomakin pozitivan i odmeren, uvek srećan zbog naših uspeha”

„Lomakin pozitivan i odmeren, uvek srećan zbog naših uspeha”

Sportski žurnal pre 2 minuta
Naša preporuka: 6 mečeva prvog kola US opena koje vredi videti

Naša preporuka: 6 mečeva prvog kola US opena koje vredi videti

Sport klub pre 12 minuta
Najveći rival Srbije doživeo udarac pred Evrobasket, zbog povrede ostao bez bitnog igrača

Najveći rival Srbije doživeo udarac pred Evrobasket, zbog povrede ostao bez bitnog igrača

Nova pre 7 minuta