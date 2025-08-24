Đere odustao od US Opena!

Srpski teniser Laslo Đere zbog povrede ramena povukao se sa US Opena, saopštili su organizatori.

Đere, 72. teniser sveta, trebalo je u prvom kolu da igra protiv Belgijanca Rafaela Kolinjona. Umesto njega u glavni žreb ušao je "laki luzer“ Danijel Galan iz Kolumbije. US Open je na programu od 24. avgusta, a titulu brani Janik Siner. Srbiju će predstavljati Novak Đoković, Hamad Međedović, Miomir Kecmanović i Olga Danilović. Naravno, najviše će oči biti uprte u Novaka Đokovića koji će na US Openu pokušati da dođe do 25. grend slem titule u karijeri.