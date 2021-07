Upozorenje meteorologa: U Srbiji od srede do nedelje veoma visoke temperature

N1 Info pre 7 minuta | Autor:Beta

Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na visoke temperature od 35 do 39 stepeni u Srbiji od sutra, 28. jula, do nedelje, 1. avgusta.

Sutra će u Srbiji vreme biti pretežno sunčano i veoma toplo, ali kiša i pljuskovi s grmljavinom su popodne mogući u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije. Duvaće slab do umeren južni vetar. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 35 do 39. I u Beogradu će sutra vreme biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar, a tokom noći zapadni. Jutarnja temperatura oko 24 stepena, a najviša dnevna oko 37 stepeni. Do