Temperatura danas i do 39 stepeni: Opet će se "topiti asfalt": U skoro celoj zemlji tri dana na snazi crveni meteoalarm

Blic pre 7 sati | B.V.

Pred nama je još jedan tropski dan. Temperature će se kretati i do 39. poedoka, a u naredna tri dana će, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u skoro celoj Srbiji na snazi biti crveni meteoalarm, najviši stepen uzbunjivanja. Jutarnje temperature kretaće se od 16 do 24 stepeni Celizujsa, dok će najviša dnevna biti od 33 do 39 stepeni. "Samo se na severu tokom jutra može očekivati umereno oblačno", saopštio je RHMZ. U Beogradu će biti pretežno sunčano,