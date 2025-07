Vremenska prognoza za Srbiju 31. jula 2025: pretežno sunčano sa lokalnim pljuskovima u planinama

Naslovi.ai pre 19 minuta

U Srbiji se očekuje pretežno sunčano vreme sa temperaturama do 29 stepeni, uz mogućnost kratkotrajne kiše u brdsko-planinskim predelima i toplije dane u avgustu.

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme sa jutarnjim temperaturama od 13 do 18 stepeni i dnevnim od 25 do 29 stepeni. U brdsko-planinskim predelima prognozirana je promenljiva oblačnost sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni. Beta Telegraf RTS Insajder Alo

U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i malo toplije vreme sa jutarnjom temperaturom oko 17 stepeni i dnevnom do 29 stepeni, uz slab do umeren severozapadni vetar. Beta Telegraf RTS Alo

U narednim danima predviđa se postepeni porast temperature sa pretežno sunčanim i toplijim vremenom do subote, dok se u nedelju očekuje novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima. Avgust donosi toplije dane sa temperaturama do 32 stepena. N1 Info Nova Serbian News Media