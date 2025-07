Evo kakvo nas vreme čeka u narednih pet dana Danas sunčano i toplo, ali već za vikend stiže nevreme s grmljavinom – evo kad tačno udara

Danas nas u Srbiji očekuje pravo letnje vreme! Pretežno sunčano, prijatno i bez ekstremnih temperatura idealno za šetnju, kafu na otvorenom ili kraći izlet

Jutarnje temperature kreću se od 13 do 18 stepeni, dok će se dnevne kretati u rasponu od 25 do 29 stepeni. U Beogradu Sunčano i malo toplije nego prethodnih dana, uz slab do umeren vetar sa severozapada. Temperatura do 29 stepeni. Printscreen/ RHMZ ALI OPREZ – LETO NEĆE DUGO TRAJATI BEZ PREKIDA! Već u subotu posle podne stiže nestabilno vreme – najpre na sever, zapad i jugozapad zemlje, uz lokalne pljuskove i grmljavinu. U nedelju pre podne kreće naoblačenje sa