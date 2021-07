Spojen Pelješki most, Plenković: Most koji povezuje a ne deli

Slobodna Evropa pre 6 sati

U sredu veče postavljen je poslednji segment Pelješkog mosta.

Premijer Andrej Plenković poručio je na svečanosti na mostu u četvrtak iza ponoći da je ovo svehrvatski projekt i veliki dan za hrvatski narod. Radovi na pristupnim putevima mostu dugom 2,4 kilometra se nastavljaju, a prva vozila od Komarne do Brijeste trebalo bi da prođu na proleće, kada će most i zvanično biti otvoren, prenosi HRT. Pelješki most je generacijski i svehrvatski projekt za koji ima puno zaslužnih, a Hrvatska je njime ostvarila strateški cilj spajanja