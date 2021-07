Srbija se "topi": Još jedan tropski dan u našoj zemlji: Prvog dana vikenda u nekim delovima mogući pljuskovi, a u nedelju paklenih 42!

Blic pre 1 sat

Vremenska prognoza najavljuje izuzetno visoke temperature, koje će tokom vikenda prelaziti i 42 stepena! Republički hidri-meteorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros upozorenje na veoma visoke temperature do kraja nedelje. - Do kraja sedmice veoma toplo vreme s najvišom temperaturom od 35 stepeni na severu do 40 stepeni na jugu Srbije, a u nedelju na jugoistoku lokalno i do 42 stepena - navedeno je na sajtu RHMZ. U većem delu Srbije biće upaljen crveni meteoalarm već